Desvio segue até o término de obra em viaduto na SP-304

A ordem de desvio estabelecida pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Americana, em razão das obras de recuperação do viaduto do quilômetro 139, em Santa Bárbara d’Oeste, vai funcionar diariamente, das 8h às 16h30, até a conclusão do serviço.

Estrutura foi danificada no mês de setembro do ano passado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O desvio determina que os carros peguem saída 139 na rodovia, em direção a Santa Bárbara.

O trecho será liberado diariamente após o período de trabalho. O DER foi questionado, mas não garantiu se vai ser necessário interromper a rodovia no sentido inverso.

O viaduto está bloqueado para veículos desde o dia 24 de setembro de 2021, quando um caminhão bateu na estrutura.

As obras devem ser concluídas em até três meses e vão custar ao Estado aproximadamente R$ 1 milhão. A empresa responsável pelo serviço é a G20 Gerenciamento de Obras Ltda, contratada de forma emergencial em abril.