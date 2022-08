DAE de Santa Bárbara alerta para golpe envolvendo cobrança pelo WhatsApp

O perfil do falso atendente no aplicativo de mensagens não aparece foto, porém, aparece a descrição: “DAE Sta Barbara do oeste”. – Foto: DAE – Santa Bárbara / Divulgação

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste fez um alerta sobre o golpe do WhatsApp. Segundo a autarquia, o golpista usa um número semelhante ao da entidade e cobra possíveis débitos que a pessoa tenha e passa as orientações para que o pagamento seja realizado por meio do Pix.

A denúncia foi feita por uma munícipe que caiu no golpe e comunicou o DAE. Ela também registrou um boletim de ocorrência.

O número do telefone que o criminoso utilizou para aplicar o golpe é o (19) 9.9999-6848, sendo que o número correto e oficial do WhatsApp do DAE barbarense é o (19) 9.9992.6848. O perfil do falso atendente no aplicativo de mensagens não aparece foto, porém, aparece a descrição: “DAE Sta Barbara do oeste”.

“O Departamento informa que atualmente não trabalha com pagamentos de contas por meio do Pix, somente pelos bancos, aplicativos bancários e lotéricas. O atendimento pelo WhatsApp do DAE é exclusivo para mensagens de texto, no horário das 8 às 16 horas”, traz trecho do comunicado.

O DAE orienta que àqueles que foram vítimas de golpe envolvendo o nome da autarquia registrem boletim de ocorrência, para que o fato seja investigado.