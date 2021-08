Acisb sorteia 10 bicicletas em campanha de Dia dos Pais

"PAI, Bora Pedalar" foi lançada com intuito de movimentar as vendas na região central de Santa Bárbara d'Oeste

Serão sorteadas 10 bicicletas aro 26 para quem comprar nas lojas participantes da campanha – Foto: Divulgação Acisb

Com a chegada do Dia dos Pais, a Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste) está promovendo a Campanha de incentivo “PAI, Bora Pedalar”. A intenção é movimentar as vendas do comércio de rua da área central e dos bairros da cidade.

A entidade preparou uma promoção com o sorteio de 10 bicicletas aro 26 para quem comprar nas lojas participantes da campanha. Com a chegada do aplicativo da Acisb, a campanha terá QR Codes em vez de cupons para preencher.

O sorteio será no dia 12 de agosto às 12 horas na sede da entidade.

Como baixar o aplicativo: