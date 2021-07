Programa estadual vai contratar 496 pais de alunos na região

O programa estadual Bolsa do Povo Educação vai contratar 496 pais ou responsáveis de alunos da rede estadual de ensino em Americana e cidades da região.

A iniciativa prevê a contratação de responsáveis de alunos para prestar apoio geral às escolas, com um benefício mensal de R$ 500, durante o período seis meses.

As inscrições acontecem de 19 a 31 de julho e podem ser feitas pelo site do programa. O Bolsa do Povo Educação foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) na última quarta-feira (14).

Nas escolas que fazem parte da Diretoria de Ensino Regional de Americana, que contempla as cidades de Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Americana, estão abertas 248 vagas, média de duas pessoas por escola.

Na Diretoria de Ensino Regional de Sumaré, que contempla além desta cidade, o município de Hortolândia, também serão oferecidas 248 vagas.

De acordo com o governo estadual, o Bolsa do Povo Educação tem como objetivo auxiliar as famílias a superar os desafios provocados pela pandemia da Covid-19 e ampliar o envolvimento de toda a comunidade escolar, reforçando vínculos entre alunos, professores e servidores da Educação e gerando novos postos de ocupação.

Para participar do programa é necessário ser responsável legal por aluno da rede estadual (um responsável por família); estar desempregado há pelo menos três meses; ter entre 18 e 59 anos e morar próximo à unidade escolar.

Os candidatos serão entrevistados pelas próprias unidades de ensino. Depois da aprovação das escolas, as Diretorias de Ensino vão fazer a validação para efetivar contratações a partir de 16 de agosto.