Bloqueio de caminhoneiros na Anhanguera é liberado, mas manifestação continua

Categoria promovia interdição parcial da rodovia desde a noite desta quarta, na altura do km 147, em Limeira

O bloqueio promovido por caminhoneiros na altura do km 147 da Rodovia Anhanguera, em Limeira, foi desmobilizado pela PMR (Polícia Militar Rodoviária). A informação foi confirmada por volta das 8h45 desta quinta-feira (9).

Bloqueio dos caminhoneiros na Rodovia Anhanguera, em Limeira, foi liberado após negociação com a Polícia Militar Rodoviária – Foto: Reprodução

A manifestação da categoria, porém, continua na rodovia, mas sem interdição da pista. O protesto foi iniciado ainda na noite de quarta-feira. Segundo informações a PMR, não foram registrados incidentes violentos e apenas caminhões eram parados.

Apesar de não haver mais interdição, a CCR Autoban, concessionária que administra a Anhanguera, orienta que os motoristas busquem utilizar a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) como alternativa.

O temor por uma nova greve dos caminhoneiros, como aconteceu em maio de 2018, levou moradores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste a lotarem os postos de combustíveis.

Os protestos

Os protestos dos caminhoneiros ocorrem desde terça-feira, feriado de Sete de setembro, quando presidente Jair Bolsonaro convocou atos em apoio ao seu governo e contra o STF (Supremo Tribunal Federal).

Em atualização na manhã desta quinta, o Ministério da Infraestrutura apontava paralisações em estradas de ao menos 15 Estados do País. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, gravou um áudio para tentar desmobilizar os manifestantes.

Além dos atos a favor do presidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuava para desbloquear os trechos de rodovias em outros Estados onde também foram constatados “pontos de concentração”, com “pautas regionais, indígenas e de produtores locais”, mas sem ligação com o movimento dos caminhoneiros.