Medo de nova greve de caminhoneiros gera fila em postos de Americana e Santa Bárbara

A paralisação de caminhoneiros em pelo menos 15 estados do País gerou temor de uma possível nova greve da categoria e levou os moradores de Americana e Santa Bárbara d’Oeste a lotarem postos de combustível.

Posto da Avenida Nossa Senhora de Fátima tem fila desde as 6h30 – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

A movimentação começou ainda na noite desta quarta, quando a reportagem do LIBERAL verificou filas em postos da Avenida Cillos, Avenida Nossa Senhora de Fátima e da Orlando Dei Santi.

A fila, porém, ficou mais intensa pela manhã desta quinta-feira (9). Em um posto da Avenida Nossa Senhora de Fátima, a movimentação começou por volta das 6h30.

Um funcionário do estabelecimento não sabia estimar a quantidade atendida até então, mas disse ao LIBERAL que o estoque do posto acabaria até o fim do dia. Nesse local, a gasolina era comercializada a R$ 5,59 e o etanol, R$ 4,29.

Posto da Iacanga já atendeu mais de 300 veículos desde as 5h30 – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

“A gente está abastecendo os carros da empresa, pois fazemos entrega e queremos garantir”, disse o estudante Lucas Oliveira. Ele estava em um posto de combustível da Avenida Iacanga. Nesse estabelecimento, um funcionário relatou ao LIBERAL que mais de 300 veículos já tinham passado pelo posto. O movimento intenso começou por volta das 5h30.

Posto no cruzamento das avenidas São Paulo e Europa: fila dobrava o quarteirão – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Em um posto no cruzamento das avenidas São Paulo e Amizade, em Santa Bárbara d’Oeste, um frentista disse que mais de 500 veículos já tinham passado pelo local. A fila de carro dobrava o quarteirão. “O povo está tudo desesperado”, comentou o funcionário.

“Eu vi na televisão que os caminhoneiros tinham parado e viemos pra adiantar. Faz mais de 40 minutos que estou na fila”, relatou a cabeleireira Jhenifer Marani, de 26 anos. Ela ainda lamentou o preço, mas disse que iria encher o tanque para “garantir”.

Jhenifer Marani encarou uma fila de mais de 40 minutos para encher o tanque – Foto: Paula Nacasaki / O Liberal

Ainda em Santa Bárbara, um posto na Avenida Monte Castelo acumulava fila antes das 6 horas, quando ainda nem estava aberto. O movimento causava lentidão no Centro da cidade.

O movimento dos caminhoneiros começou ainda no feriado de Sete de Setembro quando o presidente Jair Bolsonaro convocou atos em apoio ao seu governo e contra o STF (Supremo Tribunal Federal). Na região, caminhoneiros fizeram bloqueio na Rodovia Anhanguera (SP-330), na cidade de Limeira (km 147).

Em maio de 2018, os caminhoneiros realizaram uma greve que durou 10 dias e que também resultou em grandes filas em postos de combustíveis de todo País.