Novo shopping de Americana terá seis salas de cinema da rede Cine A

Rede Cine A - Foto: Divulgação

O novo shopping de Americana, em construção, irá contar com seis salas da rede de cinemas Cine A. Segundo a assessoria de imprensa do Americana Mall, as salas terão tecnologia de ponta, com projeção a laser, 3D e 4K, e sistema de som Dolby Atmos, além de poltronas de couro reclináveis e áreas VIPs.

O anúncio da rede foi feito na noite desta quinta-feira (18). Ainda durante o evento, que reuniu autoridades e convidados, a direção do shopping confirmou que o empreendimento só deve abrir as portas em 2025. O prazo mais recente era de que o local ficasse pronto em setembro.

A Cine A é uma franquia que surgiu em 2004, em Minas Gerais, e tem hoje 55 salas pelo País.

“Nós estávamos prospectando a cidade de Americana há algum tempo por ser um polo muito atrativo de desenvolvimento econômico. Quando surgiu a oportunidade de realizarmos uma parceria com o Americana Mall, percebemos que era o momento certo”, afirmou Silvio Gutierris Brittis, diretor da Rede Cine A, em nota divulgada pela assessoria do shopping.

“Nossas salas de cinema contarão com uma arquitetura funcional, que mescla uma estética agradável ao bem-estar e o conforto do cliente. A sustentabilidade é um diferencial e estamos contentes também em contribuir para a saúde do planeta”, complementou.

Evento no Americana Mall apresentou novo cinema e poltronas das salas – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

De acordo com o shopping, as novas salas terão compromisso com a sustentabilidade. Elas serão alimentadas, por exemplo, por um sistema de energia solar.

“Por conhecermos de perto o projeto do Cine A, podemos assegurar que se trata de um cinema muito confortável com tecnologia de ponta”, comentou Marilia Graciela Ferretti, gerente de marketing do Americana Mall.

Últimas salas de cinema fecharam em 2009 em Americana

Americana não tem cinemas desde 2009. Naquele ano, em abril, fechavam-se as portas das duas únicas salas da cidade, localizadas no Welcome Center, na região central, que funcionavam desde 1998 com capacidade para 286 pessoas. Na época, a explicação era que o aumento no preço do aluguel e a queda de público nos últimos anos causaram o fechamento.

Cine Cacique – Foto: Foto Postal Colombo

Local histórico e tradicional do município, o Cine Cacique, localizado na Rua Fernando Camargo, também no Centro, fechou em 2001, após 50 anos em funcionamento. Era um dos grandes cinemas de rua na região.

Antes, na década de 60, Americana chegou a ter o maior cinema da região. Com mil poltronas estofadas e 800 lugares de madeira, o Cine Brasil funcionou até a década de 80, quando foi desativado e transformado no Teatro Municipal Lulu Benencase.

Novo shopping já tem mais da metade das lojas definidas

Em construção na Avenida Nossa Senhora de Fátima, o Americana Mall prevê 120 lojas e deve ficar pronto em 2025. Em janeiro, reportagem do LIBERAL mostrou que 58% das lojas já estavam definidas.

Obras do Americana Mall, em março – Foto: Divulgação

Incorporado pela Top Brands Fashion Group, em parceria com a Construtora Baggio, o empreendimento terá 28 mil metros quadrados, com três lojas âncoras, praça de alimentação, dois restaurantes e estacionamento para 1,3 mil vagas. Também haverá seis salas de cinema e uma academia.

A expectativa é que o empreendimento tenha um faturamento anual de cerca de R$ 480 milhões com todas as operações em funcionamento. O espaço deve gerar 2 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos.