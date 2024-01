Com 60% das obras concluídas, o Americana Mall já alugou 58% dos 120 espaços voltados para lojas. O percentual corresponde a 70 boxes que serão ocupados por marcas de roupas, calçados e alimentação, entre outros. A previsão é que o shopping seja inaugurado em setembro deste ano.

O centro de compras está sendo construído na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na altura do número 2.370, na Vila Israel. No terreno onde está sendo implantado o complexo tem um showroom com uma equipe comercial para atender aos empresários interessados em empreender.

Obras do shopping Americana Mall – Foto: Marcelo Rocha-Liberal (5)

Entre as marcas que já reservaram os espaços estão Renner, Jin Jin, Montana Grill, Griletto, Croasonho, YouCom, Boticário, Natura, Claro, Fair Play, Daielli Semi Joias, Cãochorro, La Salete, Glamour, Sheike, Parmeggio, Divino Fogão, Suco S/A, Danny Cosméticos, SMK, Planet Girls, Venom, Polo Wear, Lupo, Espetto Carioca, Bar do Mané, Cacau Show, Audacy Motors, Dom Renan Barbearia e Luiza Barcelos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Incorporado pela Top Brands Fashion Group, em parceria com a Construtora Baggio, o empreendimento terá 28 mil metros quadrados, 120 lojas – incluindo três âncoras -, e praça de alimentação, dois restaurantes e estacionamento para 1,3 mil vagas. Também haverá seis salas de cinema e uma academia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O projeto arquitetônico é de Jayme Lago Mestiere, conhecido por desenvolver projetos para shoppings centers e centros comerciais por todo o Brasil, além de alguns em território africano. A proposta é que o Americana Mall traga um conceito de lifestyle, onde os principais pilares serão gastronomia, entretenimento, lazer, serviços de alto padrão e moda.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A expectativa é que o empreendimento tenha um faturamento anual de cerca de R$ 480 milhões com todas as operações em funcionamento. O espaço deve gerar 2 mil empregos diretos e 1,5 mil indiretos.

A construção do shopping foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) no começo de julho de 2022. As obras, no entanto, tiveram início em 1º de março de 2023.