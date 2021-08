Nova Odessa promove terceira edição da campanha ‘Doe Sangue, Salve Vidas’

Acontece neste sábado (14), das 8h30 às 12h, a terceira edição deste ano da Campanha “Doe Sangue, Salve Vidas”, de Nova Odessa.

Em função da reforma no Ambulatório de Especialidades, desta vez a coleta de sangue acontece nas dependências da Etec (Escola Técnica Estadual), na Avenida São Gonçalo, 2.770, no Jardim Alvorada.

A 3ª edição da ação acontece neste sábado (14), das 8h30 ao 12h, na Etec – Foto: Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

A campanha acontece a cada três meses em média e é promovida pelo Lions Clube, em parceria com o Hemocentro da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Odessa, com apoio da Polícia Militar, Ação Social Família Silva e Secretaria Municipal de Educação, entre outros.

As coletas periódicas têm como objetivo repor os baixos estoques de sangue do hemocentro, que cede bolsas para os pacientes do município e que vem sofrendo quedas de até 50% no movimento desde 2020, em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A primeira edição de 2021 da campanha havia acontecido no dia 13 de fevereiro e terminou com uma arrecadação de 81 bolsas de sangue. Na segunda edição, em 8 de maio, foram arrecadadas mais 68 bolsas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3476-8194 ou 3466-1350.

Seja um doador

Para se tornar um doador de sangue, é necessário ter entre 18 e 69 anos – mas são aceitos candidatos a partir dos 16 anos, com o consentimento formal e presencial do responsável legal. O doador deve pesar mais de 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem a doação, além de ter dormido pelo menos seis horas.

Não é necessário estar em jejum. É importante que o doador esteja em boas condições de saúde.

Os doadores ganham um exame completo de sangue, que é enviado posteriormente através de uma carta. São realizados os seguintes exames de triagem no sangue doado: Aids, sífilis, hepatite, Chagas, formas raras de hemoglobina, grupos sanguíneos e fator RH.

As pessoas não podem ter sintomas gripais e respiratórios ou febre. Serão dispensados os doadores que estiveram em viagem internacional nos últimos 30 dias. Pede-se para não levar acompanhantes, somente se for extremamente necessário.

Também é possível, ao doar sangue, pedir para ser cadastrado no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea). Isto porque os Hemocentros Regionais, mais conhecidos como “Bancos de Sangue”, são os responsáveis por cadastrar os interessados em se tornar doadores de medula óssea. Os dados são agrupados em um registro único e nacional. Informações pelo telefone 0800 722-8432.