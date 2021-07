Vítimas de maus-tratos, cães são resgatados em Americana

Após denúncia de maus-tratos registrada por vizinhos, dois cães, um da raça weimaraner e outro vira-lata foram resgatados pela Gama (Guarda Municipal de Americana), pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) e pela equipe do grupo Cadeia para Maus Tratos, do deputado estadual Bruno Lima (PSL).

O resgate aconteceu na manhã desta quinta-feira (1/7), em um condomínio no bairro Vila Mariana, em Americana.

Cães foram resgatados pela Gama e encaminhados para a ONG Amor de Bicho – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com relato dos vizinhos, o casal de moradores do apartamento utilizavam uma abraçadeira de nylon, mais conhecida como “enforca gatos” para prender o focinho de um dos cachorros.

A Gama informou que recebeu uma denúncia no último domingo (27), a equipe foi até o local e constatou os maus tratos, mas não havia ninguém no local. Os patrulheiros apresentaram a ocorrência e, com o auxílio do grupo Cadeia para Maus Tratos, foi expedido um mandado de busca e apreensão no endereço, cumprido nesta quinta-feira.

”Chegamos no local e vimos que os cachorros ficavam em um quarto pequeno e não tinham água e nem comida”, disse Roberta Lima, assessora do deputado Bruno Lima.

Os cachorros weimaraner e a vira-lata, Zeus e Costelinha respectivamente, foram encaminhados para a ONG Amor de Bicho, com sede em Campinas, e passam por atendimento veterinário.

“Eles chegaram pela manhã e estão na clínica conveniada da ONG colhendo exames. A partir deste momento, eles já estão disponíveis para receberem um lar temporário ou até mesmo, serem adotados”, explicou a fundadora e presidente da ONG Amor de Bicho, Ana Carolina Pimenta.

Ela explicou que o interessado em adotar ou oferecer o lar temporariamente para receber um ou os dois cachorros, pode entrar em contato com o Amor de Bicho por meio do perfil da ONG no Instagram @amordebichocampinaas ou pelo e-mail amordebichocampinaas.

O responsável pelos animais, de 25 anos, foi conduzido para a DIG, foi ouvido e liberado.