Vazamento ocorre pela sexta vez em rua do Mathiensen

Moradores da Rua Bem-Te-Vi, na Vila Mathiensen, em Americana, estão incomodados com um vazamento de água que ocorre há pelo menos um ano e meio. Após o sexto conserto realizado neste período, eles aguardam agora uma solução definitiva para o problema.

Vazamento foi arrumado por seis vezes, mas serviço não é de boa qualidade e problema volta – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Devido à situação, uma parte do asfalto cedeu em frente à casa da moradora Marlene de Favari. Segundo ela, durante à noite o vazamento é bastante intenso e na parte do dia o líquido evapora, ficando apenas o buraco, que não está sinalizado e traz riscos aos motociclistas.

“É a sexta vez que eles arrumam, mas não como deveriam. A gente está cansada”, relata a mulher. Marlene já procurou o DAE (Departamento de Água e Esgoto), mas toda vez é informada que para a resolução será necessário trocar o encanamento e que isso gera custos e essa obra deverá ser realizada futuramente.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana informou que o serviço será executado nos próximos dias, mas não estipulou uma data específica.

