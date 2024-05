Tremor é sentido por moradores da região do Jardim Brasil, em Americana

Moradores do Jardim Brasil afirmaram ter ouvido barulho forte, semelhante a um trovão, seguido pela percepção de que as paredes tremeram

Alguns moradores de Americana relataram ter sentido um tremor por volta das 11h desta quinta-feira (2), nas proximidades do Jardim Brasil, no Pós-Anhanguera. Um dos locais afetados foi o Condomínio Canto das Águas I.

Tremor foi sentido por moradores de condomínio nesta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A síndica do condomínio, Vanda Paulino Lopes da Silva, informou que os moradores dos blocos 3, 6, 10 e 12 afirmaram ter ouvido um barulho forte, semelhante a um trovão, seguido pela percepção de que as paredes tremeram por cerca de quatro segundos.

“Foi assustador; não sei se foi algum fenômeno natural, mas isso nunca aconteceu antes. Esperamos que não se repita”, relatou Vanda.

A designer Thaís do Nascimento, residente no mesmo condomínio, observou que o chão tremeu. “Não sabemos o que aconteceu, ficamos desesperados. O assunto foi amplamente discutido por várias pessoas no grupo de WhatsApp dos condôminos, pois ninguém entendia o que havia ocorrido”, enfatizou a moradora.

O LIBERAL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Americana, mas ambos afirmaram não terem sido acionados sobre o ocorrido.