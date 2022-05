Técnica de enfermagem do HM de Americana é agredida

Uma técnica de enfermagem de 30 anos foi agredida durante seu turno de trabalho neste domingo (15), no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O caso foi parar na delegacia do município.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 17h30, a vítima estava na ala pediátrica, no setor de triagem, atendendo uma mãe quando um homem, que estava aguardando atendimento com a esposa e o filho se aproximou dela.

Ao chegar perto da técnica de enfermagem, por motivos desconhecidos, ele passou a xingá-la e depois chutou a porta, que acabou atingindo a mão da servidora. Funcionários que presenciaram a cena afirmaram que iam chamar a polícia e por esse motivo o homem fugiu da unidade de saúde, deixando para trás a esposa e filho.

A técnica em enfermagem foi levada à delegacia de Americana pelos guardas municipais e um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado. A vítima foi informada sobre o prazo para representar a denúncia, caso queira que o fato seja investigado criminalmente.

A prefeitura de Americana foi procurada para comentar o assunto, mas até a publicação desta reportagem, não havia se pronunciado.