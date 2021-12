Supervisor de Americana perde R$ 2 mil ao cair em golpe do falso WhatsApp

Estelionatário utilizou a foto do familiar no aplicativo de conversa e conseguiu enganar o idoso, que fez o PIX no valor solicitado

Um supervisor de 60 anos, morador do Jardim São Paulo, em Americana, perdeu R$ 2.230,00 ao realizar um PIX para um estelionatário. Ele acreditou que fazia a transferência para o filho. O caso foi comunicado à Polícia Civil nesta quinta-feira (16).

Segundo informações do registro policial, o supervisor recebeu mensagens por meio do WhatsApp de um número desconhecido, mas com a foto de seu filho.

O idoso questionou o porquê do número diferente. O estelionatário, se passando pelo filho, afirmou que havia trocado de operadora e por isso tinha um novo acesso.

Acreditando se tratar do familiar, a vítima continuou o diálogo. Em determinado momento da conversa, o golpista pediu R$ 2.230,00 para pagar uma dívida e recebeu o valor solicitado em transferência via PIX.

Mesmo após a transferência bancária, o homem pediu mais dinheiro, o que gerou desconfiança no supervisor. Ele então ligou para o filho, no número que tinha em sua agenda telefônica, e percebeu que tinha caído em um golpe.

O filho, junto com o pai, tentaram rastrear o golpista pelos dados presentes no PIX e também pelas redes sociais, mas o criminoso percebeu a intenção e bloqueou o número do celular utilizado para aplicar o golpe. O diálogo entre criminoso e vítima ocorreu na segunda-feira (13).

Depois disso, o supervisor esteve na delegacia de Americana e um boletim de ocorrência foi registrado como estelionato. A vítima foi orientada quanto ao prazo para representar a queixa para dar continuidade as investigações.