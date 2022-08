Moradores de Americana caem em golpe e perdem mais de R$ 40 mil

Dois moradores de Americana perderam R$ 42,2 mil nesta quinta-feira (11), após serem enganados por estelionatários, em golpes distintos.

Uma das vítimas, de 68 anos e moradora do Chácara Letônia, região da Praia Azul, caiu no golpe do falso WhatsApp. Segundo informações do boletim de ocorrência, uma pessoa entrou e contato com ela pelo WhatsApp usando a foto do filho dela, porém com número diferente do registrado em sua lista de contatos.

Durante a conversa, o golpista se passou pelo filho da mulher e disse que tinha perdido o número antigo. Como a imagem era do familiar, a vítima acreditou. Durante conversa com a vítima, o estelionatário afirmou que estava precisando de dinheiro, momento em que a idosa fez um Pix de R$ 3,5 mil. Após conseguir tirar o dinheiro da vítima, o golpista afirmou que precisaria de mais. Como a mulher não tinha o valor, ele orientou ela a solicitar um empréstimo de R$ 19 mil no banco.

Já na agência bancária, a vítima conversou com uma funcionária que desconfiou se tratar de golpe e incentivou a mulher a ligar para o filho, momento em que ela percebeu ter caído no golpe.

A outra vítima é um homem de 40 anos, que perdeu R$ 19,7 mil. Segundo consta no boletim de ocorrência, ele recebeu uma ligação de uma pessoa se passando por funcionária de um banco. Durante o contato, a golpista afirmou que foi feito uma transferência errada que cairia em sua conta e que ele teria que devolver esse valor.

Acreditando na falsa funcionária, ele seguiu as orientações da golpista e realizou a transferência e só depois percebeu que nenhum valor entrou em sua conta.

Os dois casos foram registrados na delegacia de Americana e serão investigados pela Polícia Civil.