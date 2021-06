Senai Americana abre curso técnico em Eletroeletrônica semipresencial

O Senai Americana começa a oferecer, a partir do 2º semestre de 2021, o curso Técnico em Eletroeletrônica semipresencial. As aulas serão 80% a distância e 20% presencial. As matrículas seguem abertas até o dia 28 de junho, às 21h.

O interessado em se matricular deverá ter no mínimo 14 anos na data de início do curso e estar cursando, no mínimo, a 2ª série ou ter concluído o ensino médio.

O curso possui duração total de 4 semestres, com carga horária de 1.500 horas, sendo 1.200 horas à distância e 300 horas presenciais.

As aulas práticas ocorrerão aos sábados e os alunos terão acesso a todos os equipamentos e instrumentos disponíveis para o desenvolvimento das atividade. Com o Ensino à Distância, ele terá ainda a possibilidade de desenvolver a parte teórica no horário em que for mais conveniente.

Com o curso, os estudantes poderão se habilitar em instalação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos, de acordo com procedimentos e normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e segurança no trabalho.

O setor atua em dez áreas de negócio: Automação Industrial; Componentes Elétricos e Eletrônicos; Equipamentos Industriais; Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica; Informática; Material Elétrico de Instalação; Telecomunicações; Serviço de Manufatura em Eletrônica; Sistemas Eletroeletrônicos Prediais e Utilidades Domésticas.

Mais informações podem ser obtidas pelo site do Senai Americana ou pelo telefone (19) 3471-2600.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco