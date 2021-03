Secretaria de Saúde de Americana mantém drive-thru aberto neste sábado

A unidade fica na Avenida de Cillo, 2310, no bairro São José - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

A Secretaria de Saúde de Americana informou que vai manter, neste sábado (20), a vacinação contra Covid-19 no drive-thru localizado em frente à UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos. O local funcionará das 8h30 às 17 horas.

A unidade fica na Avenida de Cillo, 2310, no bairro São José. No entanto, o acesso é pela Rua Hugo Beraldo, esquina com a Rua dos Cravos. Nesta sexta, a programação vai até as 19 horas.

No drive-thru, os profissionais de saúde têm aplicado a primeira dose em idosos com 72 anos ou mais. Não há necessidade de agendamento.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde estuda a abertura de mais um drive-thru, o que, segundo a prefeitura, “possibilitará vacinar uma quantidade maior de pessoas durante a semana”.

Ainda de acordo com a administração, a pasta segue “buscando meios” para abrir esse novo ponto. O local ainda está em estudo.

A princípio, a primeira dose também poderia ser agendada pelo site da Secretaria de Saúde, para aplicação em outras unidades do município. No entanto, às 10h30 desta quinta, a prefeitura divulgou que o agendamento já estava esgotado.

Portanto, idosos com 72 anos ou mais que ainda não se vacinaram devem se dirigir ao drive-thru ou aguardar a reabertura do agendamento na próxima segunda.

Já a aplicação da segunda dose continua sendo realizada exclusivamente por meio do agendamento, também pelo portal da Secretaria de Saúde – isso vale para profissionais da saúde e idosos com 80 anos ou mais.

No momento da vacinação, as pessoas devem apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência.