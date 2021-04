Radialista Silvio Antônio morre por complicações da Covid-19

Morreu na madrugada desta quinta-feira (15) o radialista Silvio Antônio, de 61 anos, por complicações da Covid-19. Ele morava atualmente em Indaiatuba e trabalhava na Rádio Notícia, de Americana, desde outubro do ano passado.

Natural de Jales, o radialista deixa quatro filhos. “Era uma pessoa muito querida, muito guerreiro e não queria morrer de jeito nenhum. Ele aguentou firme, mas infelizmente não deu”, lamentou a irmã, Rose Antônio.

Segundo informou a rádio, Silvio estava internado há pelo menos 15 dias e na última semana precisou ser intubado. Ele estava coordenando a equipe de esporte da rádio e apresentava o programa Placar 88.

Ele também passou pela Rádio Azul, de Americana. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre velório e sepultamento.

Nas redes sociais, a Notícia FM divulgou nota de pesar:

“Silvio era apresentador do Placar 88, programa esportivo, da nossa Notícia FM. Ele também era um dos narradores esportivos mais premiados, com passagens marcantes por diversas rádios do interior de São Paulo. Profissional talentoso, Sílvio fez história no rádio com sua voz marcante e criatividade artística. Deixa os familiares e fãs por todo o Brasil. Nós, da Rádio Notícia FM lamentamos profundamente essa grande perda. Eternamente em nossos corações.”