Presa, dupla escondia drogas em poste de igreja no Jardim dos Lírios

Dois homens, um de 32 e o outro de 20 anos, foram presos nesta terça-feira (7) em Americana por tráfico de drogas, no Jardim dos Lírios, em Americana. A dupla escondia os entorpecentes atrás do poste de uma igreja.

Gama apreendeu drogas e dinheiro com a dupla – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 18h, uma equipe fazia patrulhamento pelo bairro e na Rua dos Colibris viu a dupla suspeita, já conhecida por tráfico de drogas.

Durante abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, apenas R$ 7,50 com um e R$ 12 em espécie com o outro suspeito.

Os guardas fizeram buscas e perto dos homens encontraram uma sacola atrás de um poste de uma igreja. Em seu interior estavam 44 porções de crack, 12 de cocaína e 37 porções de maconha.

Diante dos fatos, os dois foram levados à delegacia de Americana e receberam voz de prisão por tráfico de drogas.