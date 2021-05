Prefeitura de Americana realiza mutirão de limpeza na orla da Praia Azul

A Prefeitura de Americana realizou um mutirão de limpeza e manutenção da orla da Praia Azul, na Avenida São Paulo, às margens da Represa do Salto Grande, durante a manhã desta quinta-feira (6).

Após uma solicitação de limpeza feita pela associação de moradores do bairro, os servidores públicos municipais realizaram a coleta de lixo acumulado na orla, cortaram o mato alto, podaram algumas árvores, desentupiram bueiros e substituíram lâmpadas queimadas da iluminação pública.

Mutirão de limpeza na Praia Azul

“Solicitei ontem uma limpeza, aí ontem msm me responderam que estariam lá a partir das 8h. Então fui acompanhar e indicar o que mais precisava fazer. A Praia Azul estava abandonada em todos os sentidos”, afirmou Carolina de Campos Machado, de 22 anos, membro da associação.

Segundo ela os bueiros entupidos, com as chuvas, transformavam a rua em uma lagoa e o mato alto impedia o balanço na Praça José Leite de Camargo. Além disso, segundo Carolina, a falta de manutenção também ocasionou no aparecimento de animais peçonhentos, como escorpiões e aranhas.

O prefeito Chico Sardelli (PV) acompanhou os trabalhos do mutirão e postou um vídeo em seu perfil oficial no Facebook. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi (PL), do secretário de Meio Ambiente Fábio Renato de Oliveira e pelo vereador Léo da Padaria (PV), que mora no bairro.

“Estamos focados na recuperação das áreas verdes de Americana. Hoje o mutirão de limpeza acontece na Praia Azul, com serviços de poda e roçagem, levantamento da copa das árvores e demais manutenções necessárias para deixar o espaço ainda mais agradável!”, afirmou o prefeito.

Segundo o secretaria de Meio Ambiente, a ação foi realizada pela pasta através da UPJ (Unidade de Praças e Jardins), com apoio das secretarias de Obras, Trânsito e Cultura e Turismo. “Começamos hoje e amanhã vamos estar lá também para fazer a poda de outras árvores e dar mais espaço para a iluminação pública, que estava encoberta pela vegetação. Estamos fazendo a pintura das guias e sarjetas para uma revitalização da Praia Azul, conforme fizemos na Praia dos Namorados na semana passada”, afirmou.