Prazo para pedir isenção do IPTU termina nesta sexta-feira em Americana

Os contribuintes que moram em Americana têm até esta sexta-feira (11) para pedir isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). De acordo com a Secretaria da Fazenda do município, até o momento foram recebidos 3.712 pedidos, dos quais 943 foram aceitos, 662 negados e 2.107 estão em análise.

Aqueles que tiverem interesse na isenção, podem fazer a solicitação digitalmente ou presencialmente, na prefeitura ou nas administrações regionais. O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Dos 3.712 pedidos protocolados até o momento, 716 foram apresentados por aposentados e pensionistas, 1.109 por pessoas com doença grave, 120 por pessoas com deficiência e 1.767 por outros motivos, como moradores de baixa renda e desempregados.

Para solicitar a isenção por meio digital basta acessar o site da prefeitura e clicar no banner “Isenção de IPTU”. O próximo passo é fazer login com e-mail e senha. Caso o contribuinte não possua endereço eletrônico, o acesso pode ser feito com o número do CPF. Após logar, o morador deve digitar a palavra isenção e selecionar o item correspondente, seguir as instruções, anexar e identificar os documentos solicitados.

Tem direito a isenção aposentados e pensionistas, portadores de deficiência física, sensorial ou intelectual, portadores de doenças graves, desempregados, empregados registrados, afastados, autônomos, profissionais liberais, pessoas que recebem auxílio doença, auxílio acidentário de trabalho e pensão por divórcio.