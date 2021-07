Polícia prende homem acusado de tráfico de drogas no São Manoel

A Polícia Militar prendeu um homem de 40 anos acusado de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na tarde de sábado (17) no bairro São Manoel, em Americana. Durante a operação, os policiais apreenderam 86 porções de crack, seis cocaína e cinco de maconha, além de R$ 119,00.

De acordo com registros policiais, a equipe estava em patrulha pelo bairro quando viu três homens em frente à uma casa abandonada e quando um deles notou a viatura, correu para dentro da casa. Ao ser abordado, a equipe encontrou com ele 16 pedras de crack, três porções de cocaína, cinco de maconha e R$ 35,00 em notas diversas.

Com a ajuda do canil da Gama (Guarda Municipal de Americana), as equipes ainda localizaram escondido no muro da casa um saco plástico com 70 pedras de crack, três porções de cocaína e R$ 84,00.

O acusado foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permanece preso.