Polícia Civil investiga execução de homem no Zanaga, em Americana

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a morte de Valdeir Ferreira da Silva, de 35 anos, que foi assassinado a tiros no Jardim Nossa Senhora Aparecida, na região do Antonio Zanaga, em Americana. Um motociclista foi visto por testemunhas “rondando” a casa da vítima, momentos antes do crime. Silva chegou a ser socorrido ao pronto-socorro do próprio bairro, mas não resistiu.

O crime ocorreu às 21h20. A vítima estava na Rua Caetano de Campos, no cruzamento com a Rua Gondim da Fonseca, quando um motociclista se aproximou e atirou seguidas vezes. A esposa da vítima ouviu o barulho dos tiros e, ao sair no portão de casa, encontrou o marido caído ao chão.

Ela tentou socorrê-lo à unidade de saúde com a ajuda de uma amiga, mas o homem morreu enquanto recebia o atendimento.

Segundo o boletim de ocorrência, o irmão relatou à polícia sobre um rapaz que passou quatro vezes em frente à casa da vítima e afirmou que poderia ser o autor dos disparos. O caso foi registrado como homicídio pela Polícia Civil.

A delegada Sandra Aparecida Santarosa disse que as primeiras apurações sobre o assassinato já estão sendo realizadas. “Iniciaremos as oitivas com eventuais testemunhas e pessoas próximas à vítima”, relatou. Por enquanto, o acusado do crime não foi identificado.