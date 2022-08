Pizzaria Imperial inaugura segunda unidade no centro de Americana

Restaurante, que funciona com entrega e retirada de pizzas, fica aberto aos clientes sempre de terça a domingo - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

Após cinco anos no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste, a Pizzaria Imperial inaugura uma segunda unidade na próxima terça-feira, 16, a partir das 18h30, em Americana. A pizzaria, famosa por ter a pizza gigante de 32 pedaços e com até quatro sabores, ficará localizada na Rua Capitão Corrêa Pacheco, 215, no Centro.

O restaurante, que funciona com entrega e retirada de pizzas, fica aberto aos clientes sempre de terça a domingo, das 18h às 23h. A Imperial tem um cardápio com mais de 60 pizzas, entre sabores salgados e doces, além de diversas bordas à escolha do cliente, que prometem encher a boca de água dos amantes do prato italiano.

De acordo com o proprietário Danillo Morais de Souza, de 29 anos, a unidade em Santa Bárbara já havia sido ampliada devido à alta procura e de vendas e, por isso, ao lado da esposa, Suellen Custódio de Lima Morais, de 28 anos, decidiram abrir a filial no município vizinho. “Nós já estávamos lá há mais ou menos cinco anos. Não estávamos mais conseguindo atender os clientes das duas cidades, por isso abrimos uma aqui também”, comentou Danillo.

Danillo e a esposa Suellen, proprietários da Pizzaria Imperial, na nova unidade – Foto: Junior Guanieri – Liberal.JPG

Para atrair e fidelizar clientes, o proprietário conta que utiliza produtos recomendados no mercado e marcas consideradas de primeira linha.

“As pizzas doces, além das salgadas, são um sucesso, porque fazemos diferente de qualquer lugar. Usamos o melhor chocolate e outros ingredientes. Nos destacamos por isso”, disse ele, que apontou os sabores mais pedidos do restaurante: à moda da casa e frango cremoso.

Para os próximos anos, Danillo pretende aumentar os sabores de pizza no cardápio, os chamados premiuns. Ele diz querer criar pizzas de camarão, bacalhau, entre outros. “Ainda não temos pizzas veganas no cardápio, mas também é algo que queremos implantar mais para frente”, explicou.

Para a inauguração da pizzaria, serão gerados 30 empregos diretos e indiretos, desde trabalhos na produção das pizzas, recepcionista, limpeza, até motoboys na entrega dos pedidos nos bairros e nas cidades da região de Americana. As encomendas podem ser realizadas pelo site pizzaimperial.com.br ou pelo telefone (19) 3370-1344.

Pizza de 32 pedaços

Ela tem 70 cm, 32 pedaços, pode ter combinações de quatro sabores salgados diferentes e vir acompanhada de qualquer borda, até mesmo doce. Essa é a famosa pizza gigante, desenvolvida por Danillo na Imperial, após conhecer a novidade em São Paulo.

O proprietário da pizzaria conta que participou de diversos cursos e treinamentos para que pudesse implantar na Imperial esse diferencial. “Em São Paulo já tinha esse tipo de pizza. Então me aperfeiçoei para trazer essa novidade e passar para minha equipe”, comenta Danillo.

Com 70 cm e 32 pedaços, pizza pode ter combinações de quatro sabores salgados – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Além da pizza gigante, a Imperial tem as tradicionais pizzas redondas de oito pedaços e brotinhos, de quatro pedaços. Durante a semana, o restaurante oferece promoções especiais aos clientes com sabores já pré-determinados, além de borda recheada gratuita.

