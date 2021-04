Pedidos de isenção do IPTU superam o registrado no ano passado em Americana

O número de pedidos de isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) superou as expectativa da Prefeitura de Americana para 2021, que era de 2.900 solicitações de isenção. Até o início de abril, no entanto, a prefeitura recebeu 2.981 pedidos, maior que o registrado no ano passado (2.577).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Das solicitações realizadas, 654 foram aceitas, 448 foram indeferidos e outras 1879 solicitações seguem em análise. Os dados foram divulgados pela prefeitura na última sexta-feira (9).

A prefeitura encerra no próximo dia 30 de abril o prazo para que pedidos de isenção do tributo sejam feitos. As solicitações começaram no dia 4 de fevereiro, apenas virtualmente, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

No total, foram 576 pedidos de aposentados e pensionistas, 870 de portadores de doenças graves e 73 de deficientes físicos. Outros 1.462 foram feitos por motivos diversos, como pessoas de baixa renda e desempregados.

Para solicitar a isenção, basta entrar no site da prefeitura, clicar no banner “Isenção de IPTU”, e seguir os passos. A guia de pagamento do IPTU está disponível no site.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os carnês começaram a ser distribuídos no final de dezembro e a expectativa é de que sejam entregues até 18 de janeiro. Ao todo, são 116.066 carnês.

O imposto foi lançado em doze parcelas, com vencimento todo dia 20. Portanto, a primeira parcela ou cota única vence em 20 de janeiro. Quem optar pelo pagamento à vista tem 8% de desconto.