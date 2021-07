Número de alunos em volta às aulas presenciais ainda é incerto em Americana

Faltam 11 dias para o retorno presencial às salas de aulas e a Prefeitura de Americana ainda não definiu se as escolas municipais voltarão com 100% da capacidade. O Governo Estadual anunciou que a partir de 2 de agosto, o percentual de estudantes poderia ser ampliado, sendo que cada unidade determinará a quantidade, obedecendo às normas de distanciamento estabelecidas, antes, o limite de presença em sala de aula era de 35% devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

“A prefeitura vem acompanhando as definições do Estado, e avaliando junto aos profissionais da rede quais as condições e adaptações necessárias para o aumento do percentual no sistema presencial. Até a data de retorno a prefeitura divulgará o que foi definido e a forma que será adotada”, informou ao LIBERAL por meio de nota. A rede municipal tem 54 escolas e aproximadamente 13 mil alunos matriculados. O ensino remoto voltou na última segunda-feira.

Americana ainda não definiu se as escolas municipais voltarão com 100% da capacidade. – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Secretária executiva da Comissão Médica da Educação do Estado, Kate Abreu, disse em entrevista ao LIBERAL nesta quarta-feira que o decreto 65.849 do governador João Doria (PSDB) dá a possibilidade de as escolas receberem um número maior de alunos.

“O que estamos considerando agora é a potencialidade de cada unidade escolar. Se a escola, obedecendo os protocolos, conseguir receber 100% dos seus alunos, ela pode fazer isso. É aberta a possibilidade de ampliar o atendimento, mas não estamos colocando como que 100% das escolas vão receber 100% dos alunos”, explicou.

Além da limpeza diária das escolas, Kate afirmou que outras medidas devem ser mantidas no retorno presencial como identificação de casos, utilização de máscaras, distanciamento de um metro, higienização das mãos e ventilação dos ambientes.

“Como o retorno é opcional, sugiro aos pais que conheçam as escolas, observem os protocolos para se sentirem mais seguros para mandarem seus filhos porque é essencial que eles tenham atividades presenciais”.

Americana possui 40 escolas estaduais com 16.781 alunos matriculados. “Com todos os avanços em termos de vacinação e o próprio aprendizado das escolas em relação aos protocolos, esperamos que as unidades se sintam mais seguras para, no segundo semestre, atender um maior número de alunos, especialmente, olhando para os impactos negativos não só do ponto de vista de aprendizado mas também da própria saúde física e mental”, declarou Kate.

Até a última segunda-feira, 846.605 profissionais da Educação receberam a primeira dose no Estado, 316.036 já receberam a segunda dose e 9.753 receberam a dose única.