Mulher perde R$ 22 mil ao cair em golpe do falso WhatsApp, em Americana

Uma moradora do Campo Limpo, em Americana, perdeu R$ 22 mil ao cair no golpe do falso WhatsApp. O estelionato ocorreu na última segunda-feira (2), mas só foi comunicado a Polícia Civil nesta terça-feira (3).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima recebeu uma mensagem por WhatsApp da filha pedindo dinheiro, pois precisava pagar uma conta com urgência.

De acordo com a mulher, ela acreditou ser a familiar, pois o golpista tinha informações pessoais da família, o que reforçou a ideia de que pudesse ser mesmo a filha. Desse modo, ela fez três PIX, totalizando R$ 22 mil.

Após perceber que tinha caído em um golpe a vítima foi à delegacia de Americana e registrou a ocorrência. O caso será investigado.