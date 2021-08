Ministério Público denuncia Diego De Nadai por agressão à Omar Najar em 2019

O ex-prefeito de Americana, Diego De Nadai, foi denunciado pelo MP (Ministério Público) por agredir o também ex-prefeito Omar Najar, durante uma audiência judicial em agosto de 2019. Diego está sendo acusado de lesão corporal leve contra idoso. Agora, caberá a Justiça decidir se ele se tornará réu ou não no caso.

A agressão se deu em uma audiência em que Diego era acusado de crime de responsabilidade por desviar dinheiro da Educação para pagamentos de outras responsabilidades da prefeitura, como os salários dos servidores. Neste caso, em primeira instância, ele foi absolvido em sentença de abril de 2020. Mas o MP recorreu e tenta condená-lo em segunda instância.

Segundo consta na ação assinada pelo promotor de Justiça de Americana, André Luiz Dezotti, durante audiência no dia 15 de agosto de 2019, Diego, por duas vezes interrompeu a fala de Omar, bradando que mentia, resultando em advertência do magistrado.

Encerrado o depoimento, Omar teria pedido licença ao juiz e disse que “queria dar um recado para esse moleque”, como também que o tratasse com o devido respeito. Imediatamente, segundo consta na ação, Diego teria se levantado e agredido Omar com um soco no rosto, acertando a região maxilar direita e causando-lhe ferimentos de natureza leve.

A denúncia foi endereçada à 2ª Vara Criminal de Americana. O LIBERAL entrou em contato com Diego De Nadai, mas não teve resposta até o fechamento desta reportagem. Omar Najar também foi consultado, mas preferiu não se manifestar.