Mães se unem para criar brinquedoteca comunitária em condomínio de Americana

Famílias do condomínio durante a “inauguração” da brinquedoteca - Foto: Divulgação

Unidas pelo desejo de fazer a diferença na vida dos filhos e da comunidade, um grupo de mães do Condomínio Carlos Gomes, no São Domingos, em Americana, teve a ideia de transformar um espaço ocioso em uma brinquedoteca comunitária.

Em pouco mais de um mês, o espaço que antes pouco servia se transformou em um ambiente lúdico, alegre e muito convidativo. A inauguração do espaço aconteceu no feriado do dia 15 de novembro, que apesar de não ser Dia das Crianças, deixou os pequenos tão felizes como se fosse.

“Nós arrumamos a sala na noite anterior e fechamos. Colocamos balões coloridos na porta e as crianças ficaram ansiosas pelo momento. Quando elas viram o resultado ficaram muito felizes”, relata a professora Melina Roberto Rovina Franzin, de 37 anos, mãe de Clara (11 anos), Álvaro (9), Vicente (4) e Luís (5 meses).

Moradora do condomínio há mais de 12 anos, ela conta que o projeto só saiu do campo das ideias porque além do grupo de mães formado por sete pessoas, muitos moradores colaboraram.

Com o novo espaço, agora, Melina sabe que tem um lugar para os filhos brincarem com mais segurança – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“As pessoas começaram a nos procurar para doar coisas como lápis de cor e brinquedos. Tudo que tem aqui é doação. Além disso, fizemos uma vaquinha entre os vizinhos e levantamos quase R$ 600. Com esse dinheiro compramos piscininha de bolinhas, mesinhas e tintas para pintar as paredes”, conta.

Para a educadora física, Daniela Teixeira, de 37 anos, mãe de Lívia (4) e Benício (1), a ação foi importante em vários sentidos.

“Foi muito gratificante ver todos no condomínio se mobilizando, se unindo, se ajudando e participando. Ver meus filhos animados, ajudando a construir a piscina de bolinhas e a pintando as cadeiras e mesinhas com os amiguinhos do condomínio foi incrível”, contou.

Brinquedoteca construída por moradores em condomínio de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Daniela explicou que além disso, a ação gerou outros resultados. “Me aproximei bastante de algumas mães do condomínio e inclusive, não conhecia o trabalho da Marília pintora, artista. Como super apoio mães empreendedoras e artistas, depois de ver a obra de arte que ela fez, contratei ela para fazer a pintura e decoração no quarto dos meus filhos, e também ficaram fantásticos”.

Colorindo com alegria

Falando na pintura das paredes, cada detalhe foi pensado para encantar. Desenvolvido pela artista Marília Gimenez, de 39 anos, moradora e mãe de Antonela (3), o espaço ficou melhor do que o esperado.

“Nossos filhos são projetos de Deus e ter um espaço em que a gente possa brincar com eles, tê-los por perto é ótimo. Costumo brincar que a gente deixa de ter só aquele encontro de sorriso de elevador, porque a brinquedoteca proporcionou para nós esse encontro de não só unir desejos, mas também de trazer esse momento prazeroso de interação, comunhão e de socialização”, disse.

Segundo ela, a inspiração para pintar as paredes foi a alegria das crianças. “A arte em parede traz vida para tudo. Aquilo que era cinza, que não tinha alegria, se transforma com as cores, que por sua vez, possuem a capacidade de trazer luz, vida, além de mudar a energia do ambiente”, explica.

Brinquedoteca construída por moradores em condomínio de Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Para esse trabalho, Marília contou com uma ajuda mais que especial de Clara, filha de Melina. “Partilhar esses momentos com a Clara foi muito gostoso, porque mostrar para nossas crianças que elas são importantes e dar para elas espaço para entenderem que são capazes, resultará no futuro que a gente precisa”, reflete.

Para Melina, a participação da filha foi muito especial e inspirou a garota. “Ela se sentiu importante e agora só pensa em pintar parede”, diverte-se.

Para inspirar

A reportagem do LIBERAL tomou conhecimento desta história justamente porque as mães a compartilharam com a editoria Notícias Que Inspiram.

“Gostaríamos que outras pessoas se inspirassem, porque afinal, foi uma ideia que uniu o trabalho de todo mundo e no fim foi tão rápido e fácil, para uma diferença tão grande que fez no dia a dia da gente, que eu acho que vale sim a pena. Acreditem, as pessoas ajudam e as coisas acontecem”, finaliza Melina.