Nos semáforos de Americana, jovem vende doces no ‘pix confiança’

“Posso confiar em você?” É com essa pergunta e um sorriso no rosto que o jovem vendedor de rua Vinícius Andrade Alves, de 20 anos, ativa o gatilho de confiança nos clientes que aborda pelas ruas de Americana. O rapaz trabalha vendendo doces em potes e brigadeiros e surpreendentemente aposta na honestidade de desconhecidos, que levam seus produtos para pagar depois.

Morador do Jardim São Vito, ele veio do Tocantins para a cidade ainda adolescente. Na época, em busca de uma vida melhor, chegou a ganhar uma bolsa para cursar o ensino médio em uma escola particular.

Aos 17 anos, já tinha dois empregos para conseguir custear o quartinho onde morava sozinho, após não voltar com a mãe para seu estado de origem. “Minha cidade é bem interior do Tocantins, não tem muita oportunidade de emprego, então, decidi arriscar”, alega.

Em 2022, Vinícius começou a cursar análise e desenvolvimento de sistemas em uma universidade EAD. Contudo, como trabalhava muito e devido a algumas questões emocionais, não conseguiu continuar. “Quero voltar e concluir, mas acho que agora não é o momento”, explica.

Jovem afirma que o voto de confiança ofertado às pessoas aumentou suas vendas – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Sonhos

Apesar da pouca idade, Vinícius possui um currículo considerável, tendo passado pela cozinha de um restaurante de fast food como auxiliar, trabalhado como ajudante de produção em confecção e até atuado como frentista, emprego que deixou esta semana com o sonho de empreender nas ruas.

Sua empreitada solitária iniciou há pouco mais de seis meses, quando perdeu um dos empregos e recorreu às vendas para se manter. O jovem revela que se inspirou nas redes sociais para produzir a receita de um brigadeiro, embora não tenha sido sua primeira experiência como vendedor de rua. “Com uns 13 anos, a minha mãe fazia trufas para eu vender”, recorda.

Para ele, é possível mudar de vida e construir um negócio sólido por meio desse tipo de trabalho, e argumentos para comprovar não lhe faltam. No começo do ano, por exemplo, estabeleceu como meta que compraria um carro com o dinheiro das vendas e, assim, em três meses, conseguiu alcançar seu objetivo. “Tá certo que a princípio o desejo era ter um Corolla, mas ao colocar na ponta do lápis, vi que a manutenção seria muito alta, então, comprei um Gol 98 mesmo”, brinca.

Segundo Vinícius, hoje ele comprovadamente ganha mais nas ruas do que ganhava em seu trabalho anterior. Tanto, que conquistou até o apoio da família, que no começo era contra sua escolha. “Mostrei os resultados e agora, além da minha liberdade, vivo a vida que quero viver, com mais tempo para mim e para os estudos.”

Confiança

A editoria Notícias que Inspiram tomou conhecimento da história de Vinícius há alguns meses, justamente por conta de sua meta de comprar um carro, que ele falava para todo mundo que abordava.

“Quando as pessoas levavam os doces eu brincava, olha que você está levando um pedacinho do meu carro, hein”, diverte-se.

Entre os clientes impactados por Vinícius está o leitor Cláudio Barato, que se encantou pelo fato de o rapaz oferecer seus doces na base da confiança, e nos enviou a história. “O mais interessante é que ele vende no pix confiança, você pega o doce e dentro está o pix dele. Como o semáforo abre rápido, você pode pagar depois”, relatou.

Vinícius acredita que é mais fácil conquistar clientes quando se tem um propósito – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Para Cláudio, o mais admirável é justamente o crédito que o vendedor dá para pessoas que nem conhece. “Na maioria das vezes, desconfiamos das pessoas no semáforo, mas ele confia que você vai pagar. Achei interessante e acredito que vale a pena compartilhar”, escreveu.

Vinícius conta que confiar nas pessoas ajudou muito a melhorar suas vendas. “Faz a diferença, porque as pessoas pensam: não vou dar calote nesse cara, ele confiou em mim.”

Segundo seu próprio levantamento, a cada 50 vendas, a inadimplência não passa de quatro. Ainda assim, muitas vezes é surpreendido alguns dias depois. “A vida está corrida, às vezes a pessoa esquece”, defende.

Inspiração

O jovem conta que sua maior inspiração é Jair Brazza , um empreendedor que faz sucesso nas redes sociais e que chegou a lhe passar várias orientações sobre como criar sua própria abordagem e diversificar os produtos para fidelizar os clientes. “Ele me incentivou muito”, enfatiza.

De acordo com o vendedor, apesar das técnicas de marketing que utiliza, uma boa dose de carisma e até mesmo um pouco de sorte, nada disso seria possível se o seu produto não fosse bom e se ele não estivesse sempre inovando. “Faço questão de usar ingredientes nobres e manter um padrão. Empreender é ser criativo e estar sempre buscando novos sabores para agradar aos clientes.”

Vinícius, que oferece brigadeiros nos semáforos de Americana a motoristas, que podem pagar depois – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Futuro

Estratégico, Vinícius conta que agora seu desejo é, até o final do ano, abrir sua própria confeitaria ou algum negócio do gênero. Para isso, ele continua criando pequenas e grandes metas que vão desde quantas tortas vende por dia até mesmo sobre quantos meses precisará trabalhar para conseguir abrir seu almejado negócio.

“Normalmente consigo cumprir as metas. Acho que acreditar que vou conseguir já é meio caminho andado. Além disso, quando as pessoas percebem que você tem um propósito, elas ajudam”, finaliza.

Para quem quiser continuar acompanhando a história de Vinícius, que agora também está aceitando encomendas, siga o Instagram @Vendasd.rua.