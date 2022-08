Jovem perde R$ 300 após tentar comprar videogame e celular pelo Facebook

Um rapaz de 20 anos perdeu R$ 300 que teria dado de entrada para comprar um videogame e um celular, ambos negociados pelo Facebook. Após realizar um Pix para a conta indicada pelo estelionatário, a vítima não conseguiu fazer mais contato com o falso vendedor e, por isso, decidiu procurar pela Polícia Civil de Americana para denunciar o golpe.

Em depoimento à polícia, o rapaz informou que viu um anúncio de venda dos aparelhos em uma página do Facebook e entrou em contato com o anunciante, uma mulher, através do telefone com DDD de São Paulo.

Por telefone, eles negociaram os valores e decidiu-se que o videogame e o aparelho celular seriam enviados após a vítima transferir o valor referente a entrada. Com o Pix feito, a vítima então não conseguiu mais contatar a vendedora.

Ao perceber que caiu em um golpe, o rapaz procurou o plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência como estelionato.