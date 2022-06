Tentativa de assalto a Emerson Royal, em Americana, teve pelo menos 26 tiros disparados

De férias em Americana, jogador do Tottenham estava saindo de uma casa noturna quando foi abordado pelo assaltante; PM de folga notou ação e reagiu

Jogador do Tottenham, Royal foi convocado para seleção brasileira durante jogos das eliminatórias da Copa do Mundo – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Um homem tentou assaltar o jogador do Tottenham, Emerson Royal, em Americana e foi baleado na madrugada desta sexta-feira (3).

De acordo com a PM (Polícia Militar), o jogador que atua pela seleção brasileira como lateral estava em uma casa noturna na Avenida Paulista quando, por volta de 3h, o assaltante se aproximou e anunciou o assalto.

Um PM que estava de folga percebeu a ação do bandido e sacou sua arma, momento em que houve troca de tiros. Segundo a PM, ao menos 26 disparos foram efetuados, sendo que um deles atingiu o assaltante nas costas.

Segundo o pai e empresário do jogador, Emerson Aparecido Leite de Souza, Royal estava saindo da casa noturna quando tirou uma foto com o PM de folga. Logo depois o ladrão anunciou o assalto, tomou o relógio do jogador e uma correntinha. O PM, percebendo a ação, reagiu e deu início a troca de tiros. Atingido nas costas, o assaltante foi socorrido ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

O pai do atleta afirmou ainda que os itens foram recuperados e que, no momento, Royal está bem abalado com ocorrido. Em entrevista ao LIBERAL, ele falou que espera que o assaltante se recupere e que a justiça seja feita. Ele ainda agradeceu ao PM pela ação durante a tentativa de assalto.

O caso foi registrado na delegacia de Americana. Na saída do local, após prestar depoimento, Royal afirmou que ainda estava muito nervoso por conta do assalto e que precisava descansar.

Carreira

Nascido em São Paulo, Emerson chegou a Americana aos 8 anos e ainda tem familiares no município.

Na cidade, Emerson frequentou três projetos sociais de futebol: o Guanabara, com o treinador Cícero Ivo, o Cissão; o Condor, com Antonio Marangoni; e o Unidos da Cordenonsi, com Cláudio de Oliveira Pinto, o Repiado.

Dos 14 a 17 anos, ele também treinou de forma particular com o ex-jogador Aritana, ídolo do Rio Branco e morador de Americana.

A parceria terminou quando Emerson ganhou uma chance na base da Ponte Preta. Lateral ainda teve destaque no Atlético-MG, onde atraiu olhares de clubes europeus.

Em 2019 ele foi contratado pelo Barcelona e logo em seguida emprestado ao Real Betis até junho de 2021, quando passou a vestir a camisa do clube catalão. No Barcelona, Royal ficou pouco tempo e logo foi contratado pelo Tottenham, onde joga atualmente.