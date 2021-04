Em Americana, Jardim Bertoni está sem água há três dias, reclamam moradores

Segundo vários moradores do Jardim Bertoni, em Americana, o bairro está sem água desde a manhã da última terça-feira (30). O abastecimento é inexistente ou oscila e vem com baixa pressão.

De acordo com operador de injetora de plástico Adelson Antônio do Nascimento, de 41 anos, que mora com a esposa e os dois filhos em uma casa na Rua Cadiz, não houve aviso sobre qualquer manutenção e ele chegou a ligar para o DAE (Departamento de Água e Esgoto), mas, como resposta, ouviu que não havia nada de errado com o abastecimento no bairro.

Adelson relata as dificuldades enfrentadas em casa, em função da falta d’água, e cobra providências do DAE – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Está o bairro todo em pânico. A falta de água causa falta de higiene, com criança não podendo usar a descarga no vaso sanitário, além de não poder fazer almoço e jantar, porque não tem como lavar a louça e cozinhar a comida”, reclama.

Rafael Henrique Maziero, de 34 anos, gerente comercial que mora na Rua Pamplona, também reclamou da falta de respostas para o problema do abastecimento d’água na região.

“Ontem (quarta-feira) de manhã falaram que não havia nada, ontem a tarde falaram que até meia noite iria solucionar e hoje (quinta) pela manhã não deram nenhuma previsão”, afirmou.

“Estamos sem uma gota de água. Tem sido ainda mais complicado por estarmos todos em casa, estar trabalhando em home office e minhas filhas tendo aulas online”, concluiu.

Segundo resposta da Prefeitura de Americana ao LIBERAL, há um problema em uma válvula naquela região, o que provoca a intermitência no abastecimento.

De acordo com a administração municipal, o DAE já está trabalhando para solucionar o problema. No entanto, ainda não há uma previsão sobre quando a distribuição de água vai ser normalizada no bairro.