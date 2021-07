Incêndio destrói casa e mata cachorros no Parque Universitário

A equipe da perícia foi ao local para investigar a possível causa do incêndio - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

Um incêndio atingiu e destruiu uma casa na Rua Hortolândia no Parque Universitário em Americana, no começo da tarde desta segunda-feira (26). Dois cachorros que estavam no terreno da residência morreram durante o incêndio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com registros da Gama (Guarda Municipal de Americana) o incêndio começou por volta de 12h30. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e trabalharam no controle das chamas e rescaldo.

O LIBERAL esteve no local e apurou que Bruna Constantino do Nascimento de 24 anos morava na casa pré-fabricada de madeira e saiu de casa por volta das 7h com os dois filhos. Quando retornou, a casa já havia sido destruída pelas chamas.

“Não sei o que pode ter acontecido. Perdi tudo, perdi as roupas das crianças, documentos, minhas coisas, enfim, tudo”, disse Bruna. Ela morava na casa com os filhos, um de 3 anos e uma bebê de 8 meses.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Dois cachorros que estavam presos no quintal da residência morreram e três gatos estão desaparecidos – Foto: Ernesto Rodrigues – O Liberal.JPG

De acordo com a proprietária da casa, que preferiu não se identificar, vizinhos conseguiram quebrar a fechadura do portão e entrar no terreno como forma de tentar salvar os dois cachorros que estavam presos no quintal, mas não conseguiram. Segundo ela, na casa também havia três gatos que não tinham sido encontrados até o momento.

A equipe da perícia foi ao local para investigar a possível causa do incêndio.