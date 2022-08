Golpistas realizam empréstimo de R$ 5,8 mil na conta de vítima

Uma mulher de 57 anos foi mais uma vítima do conhecido “Golpe do Empréstimo”. Na manhã desta sexta-feira (05), ela recebeu uma ligação em sua residência, no Chácara Letônia, em Americana, de uma pessoa que se passou por funcionária de um banco informando que havia um pedido de empréstimo em seu nome.

A vítima então negou que teria solicitado o empréstimo, momento em que o falso atendente enviou a ela um link, com alguns pedidos de informações, que seria para bloquear a transação. Após enviar os dados, o falso atendente relatou que o cancelamento seria realizado até 18h do mesmo dia.

Desconfiada da ligação, a mulher foi até sua agência bancária, onde o gerente confirmou que foi feito um empréstimo em seu nome no valor de R$ 5,8 mil e informou que ela teria sido vítima de um golpe.

Por conta disso, a vítima decidiu bloquear sua conta bancária e foi à Delegacia de Americana para registrar o caso, que será apurado pela Polícia Civil como estelionato.