Gama passa a usar arma ‘não letal’ de dispositivo incapacitante

Desde a última semana, patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) passaram a utilizar a arma Spark, chamada tecnicamente de dispositivo elétrico incapacitante ou taser, não letal. Os agentes foram habilitados para o uso dos 35 equipamentos adquiridos pela prefeitura.

O inspetor de planejamento da corporação José Wendeo Nascimento Santos explica que a arma pode servir para conter pessoas em surto, por exemplo.

“Podemos usar o dispositivo como uma ferramenta a mais no nosso trabalho na contenção, sem a necessidade de efetuarmos tiros com armas convencionais em situações menos agressivas”, comenta ele.

O disparo dependerá da necessidade do uso progressivo da força, segundo o instrutor. “Uma vez que a pessoa não resista à abordagem não há a necessidade da utilização do equipamento”, explica. Cada viatura da corporação terá a uma arma à disposição.

O subinspetor e instrutor habilitado na arma não letal Franco Júlio Felippe comenta que cada dispositivo tem dois dardos que são disparados. “Quando a arma é disparada libera uma cápsula de nitrogênio que vai empurrar os dardos, ligados por pequenos fios, até a pessoa a ser atingida”, explica.

A corrente elétrica age no sistema neurotransmissor, que faz com que o alvo fique imobilizado por alguns momentos até que possa ser algemado, por exemplo. “Mas não perde a consciência”, diz Franco.

Quando utilizado, o equipamento registra a data, a hora e inclusive a duração de cada disparo. A vida útil do dispositivo é de 20 mil disparos, de acordo com o fabricante.

REGRAS. No mês passado, uma portaria publicada pela Gama estabeleceu os procedimentos que os guardas deverão seguir para utilizar a Spark.

“A indicação é que os disparos sejam realizados na região do tórax, para evitar os contatos dos dardos em regiões mais sensíveis, como os olhos”, explica Wendeo.

Quando um alvo é contido com o choque gerado pela arma, ele deve ser encaminhado a uma unidade de saúde, para avaliação médica, antes de ser levado para a delegacia. A recomendação é que a arma permaneça sempre junta ao corpo do guarda, no coldre, de onde somente poderá ser retirada quando for exclusivamente necessária ou para uso. Quando houver disparo, o patrulheiro deverá informar o delegado da ocorrência.

Conforme a portaria, a autorização e a liberação da arma poderão ser suspensas ou canceladas quando o agente for avaliado inapto pelo instrutor do curso de capacitação e treinamento ou por decisão da direção da corporação.

Para comprar as armas, da fabricante nacional Condor, foram investidos R$ 172,4 mil, recurso de uma emenda parlamentar do deputado estadual Cauê Macris (PSDB).

