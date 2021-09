Filhote de jacaré é encontrado na Praia dos Namorados

Agentes ambientais identificaram que o filhote estava em perfeito estado de saúde

Nesta sexta-feira (17) um filhote de jacaré foi encontrado por moradores na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, na altura do número 1.037, na Praia dos Namorados, em Americana. O grupo acionou a GPA (Grupo de Proteção Ambiental), que integra a Gama (Guarda Municipal de Americana), para fazer a retirada do animal.

Os agentes ambientais identificaram que o filhote estava em perfeito estado de saúde e o levaram até seu habitat natural, na Represa Salto Grande, também na Praia dos Namorados. Pelo local onde foi encontrado, próximo à rua João Cibim, ele teria adentrado o bairro por cerca de 300 metros.

Com base na zona de ocorrência das seis espécies de jacaré existentes no Brasil, é possível afirmar que o filhote encontrado, que teria cerca de 40 centímetros, é um jacaré-do-papo-amarelo. O restante, como o jacaré-açu, jacaré-anão, jacaré do pantanal, jacaretinga e jacaré-coroa não são encontrados no estado de São Paulo.

Segundo informações da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária), o jacaré-do-papo-amarelo tem, em média, dois metros de comprimento. Seu maior espécime já foi encontrado com 3,5 metros. Os filhotes tem tons de marrom nas costas com listras pretas. Ao longo da vida, se alimentam de peixes, mamíferos e algumas aves. Eles vivem em média por 50 anos e podem colocar entre 15 ou 60 ovos por ninhada.

Uma curiosidade é que o sexo dos filhotes se define com base nas temperaturas em que foram incubados. Até 31º C, nascem fêmeas. Até 33º C, os filhotes são machos. Acima dessa temperatura, nascem ambos os sexos.