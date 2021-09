Filhote de gavião coberto por óleo é resgatado no São Roque

Filhote de gavião foi encontrado coberto por óleo no Bairro São Roque - Foto: Gama - Divulgação

Um filhote de gavião coberto por óleo foi resgatado pela equipe do GPA (Grupo de Proteção Ambiental), neste sábado (18), na Avenida Tietê, no Bairro São Roque. De acordo com informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), a ave seria encaminhada ao Parque Ecológico “Engenheiro Cid Almeida Franco” para cuidados veterinários na manhã deste domingo (19).

A equipe foi acionada por uma moradora que disse ter resgatado uma coruja suja por óleo e não saber como agir. Desta forma, os guardas foram até o local e constaram se tratar de um filhote de gavião. A ave foi conduzida até à sede da Guarda, onde recebeu os primeiros socorros da equipe da Polícia Militar Ambiental.

A Guarda informou que na manhã deste domingo o filhote seria encaminhado para o Parque Ecológico, onde passaria por atendimento do biólogo de plantão.