Dois são presos em Americana por roubo de carga avaliada em R$ 40 mil

Caminhão com a mercadoria havia sido roubado em Jundiaí e foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento da Gama

Um homem e uma mulher foram presos em Americana, nesta terça-feira (24), com uma carga de frios roubada. A mercadoria está avaliada em R$ 40 mil. A prisão só foi possível por meio do sistema de videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Mercadoria estava avaliada em R4 40 mil e foi devolvida ao proprietário – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com informações da Gama, no período da noite, o caminhão VW adentrou o município pela região do São Vito e a placa foi capturada pelo sistema de videomonitoramento. Constava a informação de que o veículo tinha sido roubado pela manhã em Jundiaí, sendo assim, os patrulheiros foram mandados ao local.

Na Rua São Gabriel, os guardas pararam o caminhão, por volta das 20h. Dentro estavam um homem e uma mulher e na carga havia diversas caixas de frios e alimentos congelados.

Os dois foram levados à delegacia de Americana e acabaram presos por roubo. De acordo com a Polícia Civil, a carga foi devolvida ao dono. O veículo pertence a uma empresa de Jundiaí.