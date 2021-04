DIG prende homem por três roubos seguidos a farmácia de Americana

Assaltante foi flagrado pelas câmeras de segurança do local - Foto: Reprodução

Um homem desempregado de 34 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (7) após investigações da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana comprovarem sua participação em três assaltos contra uma farmácia.

Segundo informações da própria delegacia, entre os 17 e 20 de março, uma drogaria localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na Vila Israel, em Americana, foi assaltada três vezes.

Através de imagens de câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial, os policiais civis perceberam que o indivíduo seguia sempre o mesmo modus operandi.

O criminoso entra na farmácia, vai até a prateleira de desodorantes, pega um produto e vai até o caixa. Ao ser atendido, declara que é um assalto, coloca a mão na cintura, aparentando estar armado, ameaça com violência as vítimas e leva o dinheiro do caixa.

Após investigações, um morador de rua que apresentava as mesmas características físicas e roupas semelhantes às do autor do crime foi identificado circulando na região onde os assaltos ocorreram.

As vítimas foram intimadas a comparecer na sede da DIG, onde as fotos do suspeito foram apresentadas. De imediato, elas o reconheceram o homem como o assaltante.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao plantão policial, onde recebeu voz de prisão temporária, sendo levado em seguida ao CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana.