CPC pede ajuda da população com doação de roupas e acessórios

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) de Americana está pedindo ajuda da população com a doação de roupas, sapatos e acessórios. Os itens são vendidos em bazar e brechó realizados pela entidade, como uma das maneiras de angariar recursos para auxiliar no orçamento.

Interessados em doar podem procurar o CPC na Avenida Bandeirantes em Americana – Foto: Divulgação / CPC

Os interessados em colaborar podem procurar a sede da entidade na Avenida Bandeirantes, 2660, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Em casos específicos, há a possibilidade de retirada na casa do doador.

O Bazar é um comércio fixo no CPC e são vendidas peças com maior valor agregado, já o Brechó é realizado duas vezes ao ano com itens mais acessíveis. Para ambos os eventos, a entidade pede a colaboração.

De acordo com a entidade, as doações caíram bastante no último ano devido aos efeitos da pandemia da Covid-19.

Todas as peças são aceitas (em qualquer estado de conservação), uma vez que elas passam por triagem. Àquelas que não são vendidas nos eventos, são doadas a outras instituições ou moradores de rua.