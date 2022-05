Com 6,5º C, Americana registra menor temperatura do ano

Os termômetros em Americana chegaram a 6,5º C às 7 horas desta quarta-feira (18), de acordo com dados registrados pela rede meteorológica do Ciiagro (Centro integrado de Informações Agrometeorológicas). A temperatura é a menor registrada no ano na cidade e também a menor se comparada com todo o mês de maio do ano passado.

Apesar disso, em 2021, os termômetros em Americana chegaram na casa dos 4,7º C, no dia 31 de julho, a menor temperatura registrada desde 2015 pelo centro.

Semana é marcada pela virada de tempo na região – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Para os próximos dias, segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), as temperaturas máximas em Americana devem subir. No domingo, a previsão é que a cidade registre mínima de 11º C. No mesmo dia, os termômetros podem chegar a 24º C.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda de acordo com o instituto, na próxima terça-feira (26) as temperaturas devem subir um pouco mais. A mínima prevista é de 12º C e a máxima de 26º C. Em todo este período, não há previsão de chuvas na cidade.

Outros municípios

Nas outras quatro cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Sumaré foi o município que registrou a menor temperatura nesta quarta-feira. Os termômetros marcaram 5,6º C, também às 7h. Em Nova Odessa, às 6h, a temperatura mínima era de 6,1º C, Santa Bárbara d’Oeste marcou 6,6º C e, Hortolândia, chegou a 7,2º C. As máximas nas cidades não devem passar de 17º C nesta quarta.