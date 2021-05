Carro bate em árvore na Avenida Bandeirantes, em Americana

Uma motorista bateu seu carro contra uma árvore na Avenida Bandeirantes, em Americana, durante a tarde desta terça-feira (4). Ela estava acompanhada de sua filha e ambas tiveram ferimentos leves.

Acidente na Avenida Bandeirantes, em Americana

Acidente na Avenida Bandeirantes, em Americana

As duas ocupantes do veículo tiveram apenas ferimentos leves

Acidente na Avenida Bandeirantes, em Americana

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Americana, que atendeu à ocorrência, o acidente ocorreu por volta de 15h e a condutora do veículo, um Chevrolet Onix branco, perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos.

O local da colisão fica próximo do Viaduto Ministro Ralph Biasi, conhecido como Viaduto Centenário, no Centro, no sentido de quem vem da região do Jardim Guanabara.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Quando a ambulância dos bombeiros chegou ao local, as duas ocupantes do automóvel já haviam sido socorridas por populares e foram encaminhadas com escoriações leves ao Hospital São Francisco, na Vila Santa Catarina.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp