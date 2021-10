‘Caminhada por Amor à Vida’ reúne seis mil pessoas na Avenida Brasil

24 out 2021 às 15:06 • Última atualização 25 out 2021 às 16:05

Caminhada pela Avenida Brasil reuniu seis mil pessoas e durou cerca de 50 minutos - Foto: Divulgação - Assessoria de Imprensa

A chuva deu uma trégua e assim todos puderam participar com mais tranquilidade da 11ª edição da já tradicional “Caminhada por Amor à Vida, organizada pelo ‘Rosa do Bem’, na manha deste domingo (24), na Avenida Brasil em Americana. Segundo os organizadores, ao menos seis mil pessoas participaram do evento.

Às 8h os participantes se reuniram em frente ao CCL (Centro de Cultura e Lazer) para a troca dos vales pelas camisetas e às 9h começaram a caminhada, que durou 50 minutos. Todos estavam de máscaras, como forma de prevenir a transmissão do Coronavírus.

A presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel agradeceu a todos pela participação e avaliou positivamente o evento, que teve retorno este ano. No ano passado, devido aos índices da pandemia, a organização optou por realizar uma carreata.

Ao menos 6 mil pessoas participaram da Caminhada por Amor à Vida

“Esse retorno não poderia ser diferente, todos realmente receavam o tempo de chuva, mas em nenhum momento a gente pensou em desistir, pelo contrário, porque como a gente vê nos passos, nas atitudes, representando inclusive a vida das mulheres diagnosticadas, nada mais que uma adversidade para a gente poder enxergar uma benção, uma oportunidade e que a gente tinha que estar lá, para comemorar os passos dela”, declarou Maria Fernanda.

A caminhada faz parte das atividades do Outubro Rosa e é organizado pelo Rosa do Bem. O objetivo é impactar e conscientizar as mulheres sobre importância da prevenção do câncer de mama.