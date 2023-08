Câmara planeja mais duas audiências sobre concessão do serviço de esgoto

Primeira audiência foi realizada em 12 de julho - Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A Câmara de Americana planeja fazer mais duas audiências públicas sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e a possível concessão do serviço de esgoto.

Já houve uma audiência sobre o sistema de esgotamento em 12 de julho e há outra marcada para esta quarta-feira. Porém, a ideia do Legislativo é fazer mais duas além dessas, segundo o presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido).

Trata-se de uma demanda de diferentes vereadores, que avaliam como necessária a realização de um debate maior sobre o tema. Oposição ao governo Chico Sardelli (PV), Gualter Amado (Republicanos) chegou a fazer uma recomendação por escrito.

As audiências são voltadas para duas propostas que tramitam na câmara: a do Plano Municipal de Saneamento Básico e a que autoriza a concessão do serviço de esgoto.

Gualter defende que haja duas audiências apenas sobre o plano de saneamento, conforme determina uma lei municipal de 2015. Ele ressalta que o projeto “prescinde de um amplo e irrestrito debate, assim como necessita ser analisado e refletido conjuntamente com o sistema de abastecimento de água do município”.

De acordo com Brochi, outros parlamentares também fizeram esse pedido. Ele afirmou ter enviado essa demanda para análise do departamento jurídico da Casa. “A gente ouve os vereadores sobre aquilo que pode melhorar”, comentou.

Gualter também pediu a devolução do projeto do plano de saneamento para a prefeitura, mas Brochi afirmou que não vai acatar essa solicitação. Segundo Gualter, a proposta “não reúne análises necessárias e contemporâneas à sua proposição”. Procurado pela reportagem, o Executivo não se manifestou sobre o assunto.