Aulas presenciais municipais voltam no dia 24 em Americana, define prefeitura

A Prefeitura de Americana definiu para o dia 24 de maio o retorno das aulas presenciais na rede municipal. As aulas estão sendo realizadas remotamente desde março do ano passado por conta do crescimento do número de casos de Covid-19. O retorno será gradual e não é obrigatório.

Já a partir da próxima semana, os servidores que não são afetados pelas restrições impostas para evitar o contágio pelo novo coronavírus atuarão presencialmente, de segunda à sexta-feira, cumprindo integralmente a jornada de trabalho, de acordo com a prefeitura.

Professores que também não apresentem comorbidades ou outras restrições impostas pela pandemia retornarão às atividades na escolas às segundas, quartas e sextas-feiras a partir do dia 10 de maio. Às terças e quintas-feiras ficarão em trabalho remoto.

De acordo com cronograma divulgado pela prefeitura, o horário de funcionamento dos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) será das 7h30 às 12 horas. As aulas terão duração de 50 minutos, totalizando cinco por dia.

Já as Emefs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) funcionarão das 7h às 11h05 e das 12h30 às 16h35. As aulas terão duração de 45 minutos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Quanto à organização dos espaços e turmas, os alunos serão divididos em três grupos. Cada grupo frequentará a escola presencialmente para aulas regulares em um dia da semana, segunda, quarta ou sexta-feira.

Deverá ser garantido ao aluno o cumprimento da carga horária semanal de todos os componentes curriculares, presencialmente e remotamente, além dos protocolos do Plano São Paulo.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O reforço presencial ocorrerá às quintas-feiras, sendo no mínimo duas aulas e no máximo cinco.