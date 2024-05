Amigos e familiares fazem motociata em homenagem a jovem morto em acidente de moto em Americana

Lucas de Souza Juriti, de 24 anos, morreu após bater com a moto em um coqueiro na Avenida da Saudade

Lucas foi sepultado na manhã desta quinta-feira, no Cemitério do Parque Gramado - Foto: Paula Nacasaki_Liberal

Familiares e amigos de Lucas de Souza Juriti, de 24 anos, que morreu na madrugada desta quarta-feira (1°) após sofrer um acidente de moto na Avenida da Saudade, em Americana, prestaram uma última homenagem ao jovem. Uma motociata foi realizada nesta quinta-feira (2), saindo da Igreja Santa Izabel, no Vale dos Nogueiras, local onde aconteceu o velório.

Ao menos 30 motos escoltaram o carro da funerária até o Cemitério do Parque Gramado, onde o jovem foi sepultado.

No cemitério, amigos e familiares que vestiam camisetas com imagens do jovem, fizeram um buzinaço e uma salva de palmas para Lucas e, após o sepultamento, uma oração.

Motocicleta do acidente e, no destaque, Lucas, que tinha 24 anos – Foto: Divulgação e Reprodução / Redes sociais

Ao LIBERAL, Pedro Henrique Rodrigues da Silva, de 19 anos, lamentou a morte do amigo de infância.

“Ele era um exemplo, não reclamava de nada, estava sempre sorrindo e não tinha inimizade com ninguém. Vai deixar muita saudades”, afirmou.

Amigos e familiares fizeram uma motociata para homenagear o jovem – Foto: Paula Nacasaki_Liberal

A sogra de Lucas, que não quis ter o nome divulgado, também lamentou a fatalidade e pontuou que ele era um excelente jovem. Ao LIBERAL, ela contou também que sua filha, que estava na garupa da moto de Lucas no momento do acidente, quebrou o fêmur, passou por uma cirurgia e não está mais em estado grave, mas terá que realizar uma nova intervenção cirúrgica dentro de oito dias