Americana vacina contra a Covid-19 mais 532 idosos com idade a partir de 64 anos

Mesmo sendo sábado, fluxo do segundo dia de aplicação para esta faixa etária não superou o de sexta-feira; vacinação segue na segunda, mediante agendamento

A Secretaria de Saúde de Americana aplicou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Covid-19) em 532 idosos com 64 anos ou mais neste sábado (24). A imunização ocorreu no portal de entrada da cidade, localizado na Avenida Antônio Pinto Duarte.

Até o momento, o município contabiliza 37.792 pessoas imunizadas com a primeira dose, além de 20.545 que já tomaram também a segunda dose. No total, são 58.337 doses aplicadas na cidade.

Americana deu continuidade à vacinação contra a a Covid-19 neste sábado – Foto: Maíra Torres / O Liberal

A enfermeira Mariana Beraldo, da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo, que esteve presente no drive-thru neste sábado e também em outros dias, comentou sobre a movimentação em busca da vacina, que foi maior na sexta-feira (23), quando 1.708 pessoas foram imunizadas. “Mesmo sendo sábado, a procura normalmente é maior no primeiro dia da imunização”, afirmou.

Agendamento

Em nota, a Prefeitura de Americana lembrou que a imunização continua na segunda-feira, tanto para primeira dose quanto para a segunda, mas mediante agendamento através do site da Secretaria de Saúde.

A administração afirmou ainda que espera a chegada de um novo lote de vacinas para iniciar a aplicação em uma nova faixa etária e disponibilizar as segundas doses aos idosos abaixo de 69 anos.