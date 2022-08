Americana confirma segundo caso de varíola dos macacos

Com o registro, total de casos do vírus monkeypox subiu para quatro na RPT (Região do Polo Têxtl)

A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou, nesta segunda-feira (15), o segundo caso de varíola do macacos, no município. Com isso, subiu para quatro o total de registros na RPT (Região do Polo Têxtil).

Em nota divulgada no início da tarde desta segunda-feira, a prefeitura informou que o paciente é um homem de 30 anos, que encontra-se em isolamento domiciliar e seu quadro de saúde é considerado estável.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a Vigilância Epidemiológica, o morador não possui histórico recente de viagem ao exterior e nem contato com viajantes. O diagnóstico foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz e o paciente vem sendo acompanhado pelo ambulatório do SAE (Serviço Especializado em Infectologia) do município.

O primeiro caso positivo da doença, no município, foi confirmado em 27 de julho. O paciente, também um homem, tem 27 anos, e apresentou quadro de saúde estável. Ele também não tem histórico de viagem ao exterior, nem teve contato com viajantes.

Na RPT, os outros dois casos foram registrados em Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia. Os sintomas da doença incluem, além de lesões cutâneas (pápulas, vesículas ou crostas), dor de cabeça, febre, linfonodos aumentados, dor nas costas e fraqueza. A transmissão ocorre por contato direto com as lesões e secreções de pessoas infectadas e também pela dispersão de gotículas.