Santa Bárbara confirma mais quatro casos de varíola dos macacos

Com os novos casos, município soma agora seis pessoas infectadas pelo vírus monkeypox

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste confirmou nesta segunda-feira (22), mais quatro casos da varíola dos macacos no município. Todos estão em isolamento domiciliar e são monitorados pela Vigilância Epidemiológica.

Os pacientes são homens de 22, 30, 32 e 42 anos de idade. Com os novos casos, município soma agora seis pessoas infectadas pelo vírus monkeypox.

As infecções anteriores também foram em homens e comunicadas em 15 de agosto. Americana e Sumaré também tiveram atualizações nesta segunda-feira e somam três casos cada.

Com as atualizações, a RPT (Região do Polo Têxtil) chega a 14 casos.

Americana: 3 casos

Sumaré: 3 casos

Nova Odessa: 1 caso

Hortolândia: 1 caso

Santa Bárbara d’ Oeste: 6 casos

Em todo o Estado de São Paulo, há 2506 casos de pessoas contaminadas com o vírus monkeypox.